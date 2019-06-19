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Факты / Украина

Катастрофа MH17: журналисты назвали имена возможных подозреваемых

Журналисты из Нидерландов назвали имена нескольких людей, которые могли быть причастны к катастрофе Boeing MH17 в 2014 году.

Катастрофа MH17

Нидерландские журналисты назвали возможных подозреваемых к катастрофе Boeing MH17 основываясь на показаниях бывшего военного Украины Ивана Безъязыкова.

Одним из возможных подозреваемых является российский военный Сергей Мучкаев. Он командовал 53-й зенитно-ракетной бригадой незадолго до крушения самолета.

По словам журналистов, он руководил передвижением конвоя, в составе которого был ЗРК Бук, из которого сбили Boeing MH17.

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К транспортировке указанного вооружения также может быть причастен глава разведывательной группы Сергей Дубинский, подчиненные которого работали на Донбассе.

Также среди подозреваемых числится Олег Пулатов, которого называют заместителем Дубинского.

К слову, Совместная следственная группа 19 июня обнародует новую информацию о катастрофе Boeing MH17.

Источник: NOS

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