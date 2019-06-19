Журналісти з Нідерландів назвали імена кількох людей, які могли бути причетні до катастрофи Boeing MH17 у 2014 році.

Нідерландські журналісти назвали можливих підозрюваних у катастрофі Boeing MH17 ґрунтуючись на показаннях колишнього військового України Івана Без’язикова.

Одним з можливих підозрюваних є російський військовий Сергій Мучкаєв. Він командував 53-ю зенітно-ракетною бригадою незадовго до аварії літака.

За словами журналістів, він керував пересуванням конвою, у складі якого був ЗРК Бук, з якого збили Boeing MH17.

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До транспортування зазначеного озброєння також може бути причетний глава розвідувальної групи Сергій Дубинський, підлеглі якого працювали на Донбасі.

Також серед підозрюваних є Олег Пулатов, якого називають заступником Дубинського.

До слова, Спільна слідча група 19 червня оприлюднить нову інформацію про катастрофу Boeing MH17.

Джерело: NOS