PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеркаль: четырем причастным к катастрофе MH17 объявят подозрение

После того как Совместная следственная группа обнародует имена причастных к катастрофе Boeing MH17 этим людям объявят подозрение.

Зеркаль: четырем причастным к катастрофе MH17 объявят подозрение

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что четырем людям, которые причастны к катастрофе Boeing MH17, объявят о подозрении после обнародования их имен Совместной следственной группой.

– После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола, который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными, – сказала Зеркаль.

По ее словам, количество причастных к катастрофе Boeing MH17 не ограничится четырьмя людьми и в будущем увеличится.

Читайте: Катастрофа МН17 на Донбассе: новые факты указывают на вину России

После объявления подозреваемых состоится презентация группы Bellingcat, которая анализирует информацию из открытых источников.

Зеркаль добавила, что Bellingcat идут немного впереди официальной следственной группы.

К слову, 13 июня родственники жертв катастрофы MH17 провели акцию протеста под посольством РФ.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина заставит РФ выполнить решение Морского трибунала – Зеркаль
Следственная группа представит новую информацию о катастрофе Boeing MH17 – дата
Родственники пассажиров рейса МН17 вышли на протест под посольство РФ в Нидерландах
Украина представила последние ходатайства: когда будет решение Суда ООН по РФ
Катастрофа МН17 на Донбассе: новые факты указывают на вину России
Это пренебрежение к праву и народу! Позиция Украины относительно возражений России в Гааге
Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения РФ по иску Украины – Зеркаль
Катастрофа МН17: Малайзия встала на сторону РФ, Нидерланды требуют объяснений
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка