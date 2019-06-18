После того как Совместная следственная группа обнародует имена причастных к катастрофе Boeing MH17 этим людям объявят подозрение.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что четырем людям, которые причастны к катастрофе Boeing MH17, объявят о подозрении после обнародования их имен Совместной следственной группой.

– После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола, который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными, – сказала Зеркаль.

По ее словам, количество причастных к катастрофе Boeing MH17 не ограничится четырьмя людьми и в будущем увеличится.

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После объявления подозреваемых состоится презентация группы Bellingcat, которая анализирует информацию из открытых источников.

Зеркаль добавила, что Bellingcat идут немного впереди официальной следственной группы.

К слову, 13 июня родственники жертв катастрофы MH17 провели акцию протеста под посольством РФ.