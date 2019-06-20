Директор Енергоатом-Трейдинг Сергій Бєдін заявив про те, що компанія готова брати участь у розробленій Кабміном моделі PSO.

Державна компанія Енергоатом, на яку урядом покладені спецобов’язки (PSO) щодо забезпечення стабільних тарифів для населення (і недопущення їх зростання), готова брати участь в розробленій Кабміном моделі PSO.

Таку думку директор Енергоатом-Трейдинг Сергій Бєдін висловив у середу 19 червня під час круглого столу Зворотний відлік до нового ринку електроенергії в Україні, організованого USAID.

– Існують економічні моделі, де все було прораховано, де були встановлені такі граничні обсяги електроенергії, які ми повинні продати на тому чи іншому сегменті на спецаукціонах. Ми як державне підприємство, підпорядковане Кабінету міністрів, просто зобов’язані виконувати рішення наших органів управління. Ось і все, – зазначив Сергій Бєдін.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №483 від 5 червня про покладання публічних спецобов’язків з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року, збільшивши зобов’язання для НАЕК Енергоатом продавати свою електроенергію на аукціонах з укладання двосторонніх договорів з мінімум 60% до мінімум 90% всього виробленого обсягу.

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Згідно з законом про ринок електроенергії, з 1 липня 2019 року в Україні починає роботу оптовий ринок електроенергії. Відповідно до зобов’язань перед Європейським Енергоспівтовариством, Україна повинна імплементувати положення Третього енергопакету ЄС, мета якого – провести лібералізацію ринку електроенергії і стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії.

Нагадаємо, директор компанії Енергоатом-Трейдинг Сергій Бєдін заявив про необхідність запуску реформи ринку електроенергії з 1 липня.

Джерело: gazeta.ua