Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами.
Владимир Зеленский ищет нового руководителя Государственного управления делами – глава государства подписал распоряжение №63/2019-рп, которым объявил конкурс на вакантную должность.
Президент также утвердил условия проведения этого конкурса, в которых указан должностной оклад главы Госуправделами – 30 тыс. грн, а также различные надбавки, доплаты и премии.
Руководитель Государственного управления делами назначается на 5 лет.
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Документы от кандидатов принимаются с июля 2019 года.
Претенденты должны пройти тестирование на владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (в 10.00 5 июля).
Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.