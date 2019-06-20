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Факты / Украина / Политика

Зеленский ищет нового руководителя Госуправделами – зарплата 30 тыс. грн и доплаты

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами.

АП

Владимир Зеленский ищет нового руководителя Государственного управления делами – глава государства подписал распоряжение №63/2019-рп, которым объявил конкурс на вакантную должность.

Президент также утвердил условия проведения этого конкурса, в которых указан должностной оклад главы Госуправделами – 30 тыс. грн, а также различные надбавки, доплаты и премии.

Руководитель Государственного управления делами назначается на 5 лет.

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Документы от кандидатов принимаются с июля 2019 года.

Претенденты должны пройти тестирование на владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (в 10.00 5 июля).

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.

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