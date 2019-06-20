Президент Володимир Зеленський оголоcив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами.

Володимир Зеленський шукає нового керівника Державного управління справами – глава держави підписав розпорядження №63/2019-рп, яким оголосив конкурс на вакантну посаду.

Президент також затвердив умови проведення цього конкурсу, в яких вказано посадовий оклад голови ДУС — 30 тис. грн, а також різні надбавки, доплати та премії.

Керівник Державного управління справами призначається на 5 років.

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Документи від кандидатів приймаються з липня 2019 року.

Претенденти мають пройти тестування на володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (о 10.00 5 липня).

Нагадаємо, 11 червня Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами.