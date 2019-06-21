Підозрюваний у справі про вбивство Гандзюк Владислав Мангер попросив президента Володимира Зеленського про зустріч.

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, який є підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк попросив президента Володимира Зеленського про зустріч.

Він вважає, що звинувачення на його адресу є безпідставними.

– Знаю, що президент України Володимир Зеленський вирішив зустрітися з батьком Катерини Гандзюк. Можу собі уявити, що він говоритиме про мене з папірця, який йому вручать політтехнологи, – написав Мангер.

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Підозрюваний додав, що під час зустрічі із Зеленським готовий продемонструвати докази на свій захист.

До слова, президент Володимир Зеленський погодився зустрітися з батьком вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктором.

Джерело: Владислав Мангер