PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Вбивство Гандзюк: Мангер попросив про зустріч із Зеленським

Підозрюваний у справі про вбивство Гандзюк Владислав Мангер попросив президента Володимира Зеленського про зустріч.

Вбивство Гандзюк: Мангер попросив про зустріч із Зеленським

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, який є підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк попросив президента Володимира Зеленського про зустріч.

Він вважає, що звинувачення на його адресу є безпідставними.

– Знаю, що президент України Володимир Зеленський вирішив зустрітися з батьком Катерини Гандзюк. Можу собі уявити, що він говоритиме про мене з папірця, який йому вручать політтехнологи, – написав Мангер.

Читайте: Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у Рищука

Підозрюваний додав, що під час зустрічі із Зеленським готовий продемонструвати докази на свій захист.

До слова, президент Володимир Зеленський погодився зустрітися з батьком вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктором.

Джерело: Владислав Мангер

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський зустрінеться з батьком Катерини Гандзюк
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у Рищука
Хотіли покарати – обвинувачений розповів про напад на Гандзюк
Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок обвинуваченим
Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину
Вбивство Гандзюк: організатор нападу визнав провину
Вбивство Гандзюк: суд заочно заарештував одного з підозрюваних
Суд у Херсоні скасував перейменування вулиці на честь Гандзюк
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка