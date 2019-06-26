ЦВК під час жеребкування визначила послідовність партій у бюлетені на парламентських виборах.

У Центральній виборчій комісії відбулося жеребкування партій щодо того, у якій послідовності вони будуть представлені у бюлетені на виборах до Верховної Ради.

Участь у процедурі бере 21 партія. Дві політсили не зареєстрували на жеребкуванні, щодо них тривають судові слухання.

Заступник голови ЦВК Євгеній Радченко зазначив, якщо відповідно до судових рішень буде повторний розгляд про реєстрацію деяких партій і таке рішення про перереєстрацію буде прийнятне – буде пережеребкування. Тому ЦВК радить партіям поки не рекламувати свої номери.

Попередній жереб віддав перший рядок у бюлетені Опозиційному блоку, другою у списку буде партія Сила і честь, Батьківщина – буде третьою у бюлетені.

Далі партії у виборчому документі розташуються так:

4. Патріот;

5. Сила людей;

6. Опозиційна платформа – За життя;

7. Партія зелених України ;

8. Всеукраїнське об`єднання Факел;

9. Самопоміч;

10. Європейська солідарність;

11. Українська стратегія Гройсмана;

12. Громадянська позиція;

13. Соціальна справедливість;

14. Слуга народу;

15. Сила права;

16. Радикальна партія Ляшка;

17. Партія Шарія;

18. Голос;

19. Незалежність;

20. Аграрна партія України;

21. Свобода.

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Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Соціологічної групи Рейтинг, до парламенту можуть пройти п’ять партій.