Сергій Притула йде у народні депутати від списку партії Голос. Відомий телеведучий розповів в інтерв’ю, чому пішов у список політсили Святослава Вакарчука та чому відмовився бути у першій десятці.

Сергій Притула йде від Голосу кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Відомий гуморист, шоумен і телеведучий в інтерв’ю Вікнам на СТБ розповів про дзвінок Святослава Вакарчука із пропозицію увійти до списку політсили та чому він обрав 30-й номер, коли йому пропонували першу десятку.

Навіщо Притула йде у політику

Мене не влаштовує багато чого з того, що було, і багато чого, що може статися у зв’язку зі зміною влади у країні. Я ніколи не відкидав можливості піти у політику, мені це завжди було цікаво.

Я хочу бути корисним людям у нашій країні. Я хочу зробити усе, щоб мене на старості совість не гризла, що у якийсь момент, коли я міг долучитися до змін на краще, я цього не зробив.

Як Притула потрапив до списку Голосу

Це відбулося дуже просто, це відбулося шляхом дзвінка Святослава Вакарчука.

Чому Притула обрав команду Святослава Вакарчука

Слуга народу може мати більшість без жодної коаліції, тому похід партії Голос у парламент мені видається зараз дуже виправданим. Як мінімум для того, щоб ми були альтернативною силою для голосування на виборах для тих людей, котрі розчаровані діями попереднього президента і його команди у владі, тих, хто голосував за Володимира Зеленського від безвиході, не маючи іншої альтернативи на президентських виборах.

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Чому Притула обрав 30-й номер у списку

По-перше, я реально вважаю його прохідним. Тисячі людей мені останній рік писали, що я маю йти в політику, я готовий піти, але винятково від мого бажання багато не залежить, якщо ви хочете мене там бачити, будь-ласка, прийдіть і проголосуйте, щоб я туди потрапив, і, якщо ви довіряєте мені та хочете, щоб я там був, то, будь-ласка, дозвольте мені пройти туди не самому, а з командою людей, з якими я зможу там щось вирішувати.

По-друге, я кажу про подвійну мотивацію, якби я зайшов у першу десятку, я би, мабуть, трошки розслабився.

Якою Притула бачить зарплату нардепа

20 чи 30 тис. гривень. З огляду на середній рівень зарплати по Україні, звичайно, це дуже висока зарплата. Коли у народного депутата стоїть питання проголосувати за якийсь законопроект чи ні, і йому дають одноразову подяку в розмірі шестирічної зарплати, мені здається, що це дуже спокусливо. Тому, звичайно, я вітаю прихід до парламенту людей, які є фінансово забезпеченими. Але, на жаль, в Україні для широких мас виборців чесний народний депутат має бути бідним, але чесним.

Притула про можливу коаліцію Голосу та Слуги народу

Звичайно, президенту для того, щоб краще виконувати свої обов’язки, потрібно мати більшість у парламенті, без неї ніяк. Але з іншого боку, якщо, наприклад, Слуга народу не зможе самостійно сформувати коаліцію і буде потребувати підтримки якоїсь іншої політичної сили, тоді ми будемо заходити у якийсь дуже довгий процес перговорів.

Нагадаємо, раніше Притула записав відеозвернення, у якому повідомив про похід на парламентські вибори у партії Голос.

Відео: Вікна-новини