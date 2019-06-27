В парламентских выборах 2019 года примут участие более 3 тыс. мажоритарщиков. Кто из них имеет сомнительную репутацию или замешан в коррупционных скандалах – в материале Фактов ICTV.

Парламентские выборы 2019 года, которые состоятся 21 июля, принесут немало изменений. В частности, запрос общества на новые лица вызывает появление большого количества ранее неизвестных политиков. Впрочем, многие бывалые депутаты также претендуют на мандат. Среди мажоритарщиков можно заметить бывших регионалов или фигурантов коррупционных скандалов.

Факты ICTV продолжают анализировать, кто собирается получить мандат на парламентских выборах 2019.

Читайте первую часть – Регионалы, советники Януковича и родственники депутатов-беглецов: кто баллотируется на мажоритарных округах

Луганская область

В округе №105 от партии Оппозиционная платформа выдвигается младший брат Виктора Медведчука Сергей Медведчук. Президент компании Керамбуд.

А в округе №113 – экс-регионал Владимир Струк. С ним будут конкурировать два однофамильца – пенсионер и монтажник-верхолаз.

В 2012 году Струк уже победил на мажоритарном округе и вошел во фракцию Партии регионов. В 2014 участвовал в луганском Антимайдане, против него тогда было открыто уголовное производство по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности страны.

Львовская область

Во Львовской области выдвигаются народные депутаты Богдан Дубневич (округ №118) и Ярослав Дубневич (округ №120).

В СМИ их называют монополистами в сфере производства деталей для Укрзализныци. В 2016 году компании, которые связывают с политиками, выиграли ряд тендеров Укрзализныци почти на 1 млрд грн.

Николаевская область

Экс-регионал Елена Бондаренко выдвигается на округе №131. Известная своими антиукраинскими высказывания во время Майдана.

Одесская область

В округе №134 идет Александр Адзеленко. Депутат областного совета от Оппозиционного блока ранее возглавлял областное управление государственной пенитенциарной службы.

Местные СМИ обращают внимание, что кандидат выдвигается на том округе, где размещены следственный изолятор и одесские колонии.

В Одесской области за мандатом идет один из авторов скандального языкового закона Кивалова-Колесниченко Сергей Кивалов. Экс-регионал – кандидат от округа №135. По данным движения Честно, фигурирует в расследованиях растраты и махинаций с закупками.

Полтавская область

В округе №144 выдвигается бывший мэр Полтавы Александр Мамай. В 2018 году его досрочно сняли с должности, аргументировав это незаконной передачей коммунальных предприятий в частную собственность. Сейчас он судится за восстановление своих полномочий.

Был в рядах политсил Совесть Украины и Партия регионов, а на президентских выборах 2019 года стал доверенным лицом Юрия Бойко. В декларации чиновник указал 76-летнюю мать, которая накопила почти 4 млн грн и $870 тыс.

На округе №150 баллотируется народный депутат шести последних созывов Константин Жеваго. Миллиардер владеет крупнейшим предприятием Полтавщины – Полтавским горно-обогатительным комбинатом.

Тернопольская область

В округе №166 выдвигается действующий нардеп Николай Люшняк. В крайней декларации указал дом и участок возле Буковеля, которые ему подарила жена. СМИ указывают на то, что цена в 350 тыс. грн далеко не рыночная и явно занижена.

Харьковская область

Владимир Мысык, кандидат в округе №172, – народный депутат последних двух созывов. Бывший член Партии регионов и владелец фермерского хозяйства Кегичевское.

Движение Честно сообщает, что Мысык фигурировал в ряде расследований – передача земельных ресурсов с нарушением и махинации с тендерами. В 2016 году был автором поправки в бюджет о переносе сроков электронного декларирования.

Побороться за мандат идут и местные миллионеры – совладелец рынка Барабашово Александр Фельдман (округ №174) и предприниматель Анатолий Гиршфельд (округ №179), который входит в топ-100 самых богатых людей Украины по версии Фокуса. Оба действующие нардепы.

Херсонская область

Замглавы Херсонской ОГА Евгений Рищук баллотируется в округе №186. Его подозревали в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. А местные СМИ приписывали чиновнику многочисленные махинации с землей.

Хмельницкая область

В округе №192, что на Хмельнитчине, будет баллотироваться совладелец строительных гипермаркетов Эпицентр Александр Герега. Народный депутат двух последних созывов, причем в 2012 году примкнул к Партии регионов.

Движение Честно зафиксировало народного избранника за кнопкодавством. А после аннексии Крыма журналисты Радио Свобода доказали, что предприятия депутата на полуострове не закрыли, а просто переименовали и перерегистрировали.

Черкасская область

В округе №196 очередной экс-регионал – Геннадий Бобов. Его замечали за кнопкодавством и подкупом избирателей, кроме того, голосовал за “диктаторские законы” в 2014 году.

Рядом, в округе №200, баллотируется Антон Яценко.

Народного депутата последних двух созывов движение Честно 127 раз ловило за кнопкодавством.

Черниговская область

В округе №206 выдвигается нардеп Максим Микитась. В 2014 году он уже одержал победу в этом округе. До 2017 года был президентом строительной компании Укрбуд. В связи с этим, по данным движения Честно, фигурирует в многочисленных строительных аферах.