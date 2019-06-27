У парламентських виборах 2019 року візьмуть участь більше 3 тис. мажоритарників. Хто з них має сумнівну репутацію або замішаний у корупційних скандалах – у матеріалі Фактів ICTV.

Парламентські вибори 2019 року, які відбудуться 21 липня, принесуть чимало змін. Зокрема, запит суспільства на нові обличчя спричиняє появу чималої кількості раніше невідомих політиків. Втім, багато бувалих депутатів також претендують на мандат. Серед мажоритарників можна помітити колишніх регіоналів або фігурантів корупційних скандалів.

Факти ICTV продовжують аналізувати, хто збирається отримати мандат на парламентських виборах 2019.

Читайте першу частину – Регіонали, радники Януковича та родичі депутатів-втікачів: хто балотується на мажоритарних округах

Луганська область

На окрузі №105 від партії Опозиційна платформа висувається молодший брат Віктора Медведчука Сергій Медведчук. Президент компанії Керамбуд.

А на окрузі №113 – екс-регіонал Володимир Струк. З ним конкуруватимуть два однофамільці – пенсіонер та монтажник-верхолаз.

У 2012 році Струк вже переміг на мажоритарному окрузі та увійшов до фракції Партії регіонів. У 2014 році брав участь у луганському Антимайдані, проти нього тоді було відкрито кримінальне провадження за підозрою у закликах до порушення територіальної цілісності країни.

Львівська область

У Львівський області висуваються народні депутати Богдан Дубневич (округ №118) та Ярослав Дубневич (округ №120).

У ЗМІ їх називаються монополістами у сфері виробництва деталей для Укрзалізниці. У 2016 році компанії, які пов’язують з політиками, виграли низку тендерів Укрзалізниці майже на 1 млрд грн.

Миколаївська область

Екс-регіонал Олена Бондаренко висувається на окрузі №131. Відома своїми антиукраїнськими висловлюваннями під час Майдану.

Одеська область

На окрузі №134 йде Олександр Адзеленко. Депутат обласної ради від Опозиційного блоку раніше очолював Обласне управління державної пенітенціарної служби.

Місцеві ЗМІ звертають увагу, що кандидат висувається на тому окрузі, де розміщено свідчий ізолятор та одеські колонії.

На Одещині за мандатом прямує один з авторів скандального мовного закону Ківалова-Колесніченка Сергій Ківалов. Екс-регіонал – кандидат від округу №135. За даними руху Чесно, фігурує у розслідуваннях розтрати і махінацій із закупівлями.

Полтавська область

На окрузі №144 висувається колишній мер Полтави Олександр Мамай. У 2018 році його достроково звільнили, аргументувавши це незаконною переданням комунальних підприємств у приватну власність. Зараз він судиться за поновлення своїх повноважень.

Був у лавах політсил Совість України та Партія регіонів, а на президентських виборах 2019 року став довіреною особою Юрія Бойка. У декларації чиновник вказав 76-річну матір, яка накопичила майже 4 млн грн і $870 тис.

На окрузі №150 балотується народний депутат шести останніх скликань Костянтин Жеваго. Мільярдер володіє найбільшим підприємством Полтавщини – Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом.

Тернопільська область

На окрузі №166 висувається чинний нардеп Микола Люшняк. В крайній декларації вказав дім та ділянку біля Буковелю, які йому подарувала дружина. ЗМІ вказують на те, що ціна у 350 тис. грн далеко не ринкова і явно занижена.

Харківська область

Володимир Мисик, кандидат на окрузі №172, – народний депутат останніх двох скликань. Колишній член Партії регіонів та власник фермерського господарства Кегичівське.

Рух Чесно повідомляє, що Мисик фігурував у низці розслідувань – передавання земельних ресурсів з порушенням та махінації з тендерами. У 2016 році був автором поправки до бюджету про перенесення термінів електронного декларування.

Поборотись за мандат йдуть і місцеві мільйонери – співвласник ринку Барабашово Олександр Фельдман (округ №174) та підприємець Анатолій Гіршфельд (округ №179), який входить в топ-100 найбагатших людей України за версією Фокусу. Обидва є чинними нардепами.

Херсонська область

Замголови Херсонської ОДА Євген Рищук балотується на окрузі №186. Його підозрювали у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. А місцеві ЗМІ приписували чиновнику численні махінації з землею.

Хмельницька область

На окрузі №192, що на Хмельниччині, балотуватиметься співвласник будівельних гіпермаркетів Епіцентр Олександр Герега. Народний депутат двох останніх скликань, причому у 2012 році примкнув до Партії регіонів. Рух Чесно зафіксував народного обранця за кнопкодавством. А після анексії Криму журналісти Радіо свобода довели, що підприємства депутата на півострові не закрили, а просто перейменували і перереєстрували.

Черкаська область

На окрузі №196 черговий екс-регіонал – Геннадій Бобов. Його помічали за кнопкодавством та підкупом виборців, окрім того, голосував за “диктаторські закони” у 2014 році.

Поряд, на окрузі №200, балотується Антон Яценко.

Народного депутата останніх двох скликань рух Чесно 127 разів ловив за кнопкодавством.

Чернігівська область

На окрузі №206 висувається нардеп Максим Микитась. У 2014 році він вже отримав перемогу на цьому окрузі. До 2017 року був президентом будівельної компанії Укрбуд. У зв’язку з цим, за даними руху Чесно, фігурує у численних будівельних аферах.