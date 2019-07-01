Пресс-служба Днепровского металлургического комбината сообщает, что предприятие планирует работать в обычном режиме без простоев, несмотря на дело о банкротстве.

ПАО Днепровский металлургический комбинат (ДМК) рассчитывает работать в обычном режиме, несмотря на открытие производства в деле о банкротстве акционерного общества.

В отношении ПАО Днепровский металлургический комбинат 31 мая 2019 года хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение об открытии производства по делу о банкротстве.

Согласно закону Украины о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом, при открытии дела о банкротстве вводится процедура распоряжения имуществом. Сейчас предприятие имеет право направлять средства исключительно для расчетов, связанных с основной производственной деятельностью.

Как отметили в ДМК, в период рассмотрения дела о банкротстве предприятие имеет существенные ограничения в правах оказывать соцпомощь и финансировать соцсферу. В 2018-2019 годах ДМК выполнил свои обязательства перед городом, перечислив 60 млн грн на децентрализацию отопительной системы и 40 млн грн на приобретение автобусов для муниципального автопарка г. Камянское.

Днепровский меткомбинат – субъект предпринимательской деятельности с особым статусом градообразующего предприятия, которое обеспечивает рабочие места для 9 500 человек. Ежемесячно комбинат перечисляет налоги и сборы, пополняя городской бюджет почти на 40%.

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– В этот непростой период, связанный с открытием производства в деле о банкротстве ПАО Днепровский меткомбинат, предприятие рассчитывает работать в обычном режиме и пройти его без простоев производства, – отметили в пресс-службе.

Днепровский меткомбинат – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, специализируется на производстве чугуна, стали, проката.

Напомним, на ЮГОКе к 2022 году планируют модернизировать все секции на обагатительных фабриках.