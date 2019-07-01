Прес-служба Дніпровського металургійного комбінату повідомляє, що підприємство планує працювати у звичному режимі без простоїв, незважаючи на справу про банкрутство.

ПАТ Дніпровський металургійний комбінат (ДМК) розраховує працювати у звичайному режимі, незважаючи на відкриття провадження у справі про банкрутство акціонерного товариства.

Стосовно ПАТ Дніпровський металургійний комбінат 31 травня 2019 року господарський суд Дніпропетровської області виніс ухвалу щодо відкриття провадження у справі про банкрутство. Відповідно до закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, під час відкриття справи про банкрутство вводиться процедура розпорядження майном.

Зараз підприємcтво має право спрямовувати кошти винятково для розрахунків, пов’язаних з основною виробничою діяльністю. Як зазначили у ДМК, у період розгляду справи про банкрутство підприємство має суттєві обмеження в правах надавати соціальну допомогу та фінансувати соціальну сферу.

У 2018-2019 роках ДМК виконав свої зобов’язання перед містом, перерахувавши 60 млн грн на децентралізацію опалювальної системи та 40 млн грн на придбання автобусів для комунального автопарку м. Кам’янське.

Дніпровський меткомбінат – суб’єкт підприємницької діяльності з особливим статусом містоутворюючого підприємства, що забезпечує робочі місця для 9 500 осіб. Щомісяця комбінат перераховує податки та збори, наповнюючи міський бюджет майже на 40%.

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– У цей непростий період, пов’язаний з відкриттям провадження в справі про банкрутство ПАТ Дніпровський меткомбінат, підприємство розраховує працювати в звичному режимі та пройти його без простоїв виробництва, – зазначили у прес-службі.

Дніпровський меткомбінат – одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України, спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату.

Нагадаємо, на Південному ГЗК до 2022 року планують модернізувати всі секції на збагачувальних фабриках.