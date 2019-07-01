Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива, проте для цього російська сторона хоче зрозуміти політику співрозмовника.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ Володимир Путін може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але для цього “необхідно зрозуміти політику і стратегічну лінію співрозмовника”.

Він додав, що зараз у Кремля є запитання щодо того, як українська сторона збирається вирішувати існуючі проблеми.

– Зустріч заради зустрічі, напевно, нікому не потрібна. Потрібна зустріч заради результату, – сказав Пєсков.

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За його словами, Путін не відкидає можливості контактів із Зеленським.

До слова, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна може відбутися.