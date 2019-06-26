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Факты / Украина

МВД переходит на усиленный режим работы с 15 июля

С 15 июля все подразделения МВД перейдут на усиленный режим работы.

МВД переходит на усиленный режим работы с 15 июля

Глава координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга сообщил о том, что с 15 июля Министерство внутренних дел и все структурные подразделения переходят на усиленный режим работы.

В таком режиме они будут работать до отдельного распоряжения.

Также Стойко сообщил о том, что с 18 июля избирательные бюллетени будут перевозить в участковые избирательные комиссии в сопровождении Нацполиции.

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Указанные перевозки продлятся два дня.

Глава координационного штаба МВД напомнил, что 20 июля в Украине наступает день тишины.

К слову, Конституционный суд признал законным назначение внеочередных выборов в Верховную Раду.

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