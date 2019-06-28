Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук убежден, что важнейшие изменения в Конституцию Украины нужно внести в течение года.

По мнению Руслана Стефанчука, главные изменения в Конституцию Украины нужно внести в течение года.

Это объясняется тем, что сейчас команда президента Украины Владимира Зеленского имеет большую поддержку среди общества и имеет наработанные механизмы, которые помогут провести изменения через парламент.

Кроме того, есть возможность проследить, насколько они достигли цели.

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Руслан Стефанчук также отметил, что был проведен анализ последних изменений в Конституцию. Он показал, что около 20 или даже больше статей не имеют точной юридической редакции.

Поэтому нужно провести функциональный аудит государства и четко определить ответственность каждого института.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук заявил, что Конституцию нужно изменить.

Фото: Руслан Стефанчук