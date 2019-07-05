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Факты / Украина / Общество

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ – есть раненые

С начала суток боевики на Донбассе четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня. Пятеро украинских бойцов получили ранения.

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ – есть раненые

5 июля боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и четверо – боевое травмирования.

– Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, – говорится в сообщении штаба.

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В пресс-центре отмечают, что на обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

К слову, президент Владимир Зеленский посчитал, сколько средств потребуется на восстановление Донбасса.

Источник: штаб ООС

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