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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ – є поранені

Від початку доби бойовики на Донбасі чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню. П’ятеро українських бійців поранено.

Бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ – є поранені

5 липня бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та четверо – бойове травмування.

– Збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї, – йдеться у повідомленні штабу.

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У прес-центрі зазначають, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

До слова, президент Володимир Зеленський порахував, скільки коштів потрібно на відновлення Донбасу.

Джерело: штаб ООС

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