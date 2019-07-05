Президент РФ Владимир Путин во время визита в Италию сделал очередное заявление о Минских соглашениях по Донбассу.

Путин сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украиной.

По его мнению, для этого необходимо отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко “об экономической блокаде” Донбасса.

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– Я говорил об этом на встрече с итальянскими друзьями. Нельзя все время требовать от России исполнения тех же Минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит, – сказал Путин.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что никакой экономической блокады Донбасса нет – есть временное ограничение на перемещение товаров.