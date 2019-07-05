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Факти / Україна / Політика

Путін вимагає скасувати указ Порошенка про “блокаду” Донбасу

Президент РФ Володимир Путін під час візиту до Італії зробив чергову заяву про Мінські угоди щодо Донбасу.

Володимир Путін

Путін сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною.

На його думку, для цього необхідно скасувати указ п’ятого президента України Петра Порошенка “про економічну блокаду” Донбасу.

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– Я говорив про це на зустрічі з італійськими друзями. Не можна весь час вимагати від Росії виконання  Мінських угод навіть у тій частині, яка від нас взагалі жодним чином не залежить, – сказав Путін.

Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що жодної економічної блокади Донбасу немає – є тимчасове обмеження на переміщення товарів.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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