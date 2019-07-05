Президент РФ Володимир Путін під час візиту до Італії зробив чергову заяву про Мінські угоди щодо Донбасу.

Путін сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною.

На його думку, для цього необхідно скасувати указ п’ятого президента України Петра Порошенка “про економічну блокаду” Донбасу.

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– Я говорив про це на зустрічі з італійськими друзями. Не можна весь час вимагати від Росії виконання Мінських угод навіть у тій частині, яка від нас взагалі жодним чином не залежить, – сказав Путін.

Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що жодної економічної блокади Донбасу немає – є тимчасове обмеження на переміщення товарів.