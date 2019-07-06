Соединенные Штаты положительно воспринимают шаги Владимира Зеленского по разведению сил в Станице Луганской и надеются на реальные реформы в Украине.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает очень позитивными шаги Владимира Зеленского, направленные на разведение сил в Станице Луганской.

– Любые дискуссии или разговоры между РФ и Украиной до сих пор натыкались на вопросы разведения сил. Поэтому, по моему мнению, шаг Зеленского является чрезвычайно позитивным, — сказал он.

Соединенные Штаты надеются, что Россия также приложит усилия к процессу разведения сил и будет конструктивно работать с Украиной и международным сообществом, чтобы способствовать восстановлению моста в Станице Луганской.

– Зеленский прекрасно понимает, что не может контролировать позицию и деятельность России. И если Россия захочет давить на него лично и на Киев в этом конфликте, он не сможет это остановить. Зато Зеленский своими шагами демонстрирует готовность к приближению мира или улучшение жизни людей, в том числе жителей зоны конфликта. И таким образом демонстрирует, что проблема заключается именно в действиях или бездействии России, — прокомментировал Волкер.

Читайте: Герои погибли не зря: Зеленский о потерях на Донбассе

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ “надзвичайно позитивний крок”, який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 июля 2019 г.

Также представитель Госдепа США отметил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшем будущем.

– Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону, – рассказал Волкер.

Американский дипломат считает, что Зеленский делает правильные шаги и если так будет продолжаться и дальше, то Украина сможет оторваться от наследства прошлого.

Как сообщалось, ранее Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля сил ООС в районе Водяного.