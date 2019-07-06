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Факти / Україна / Політика

Зеленський показав готовність до наближення миру – Волкер

Сполучені Штати позитивно сприймають кроки Володимира Зеленського щодо розведення сил у Станиці Луганській та сподіваються на реальні реформи в Україні.

Зеленський показав готовність до наближення миру – Волкер

Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає дуже позитивними кроки Володимира Зеленського, що спрямовані на розведення сил у Станиці Луганській.

– Будь-які дискусії або розмови між РФ та Україною досі натикалися на питання розведення сил. Отож, на мою думку, крок Зеленського є надзвичайно позитивним, — сказав він.

Сполучені Штати сподіваються, що Росія також прикладе зусиль до процесу розведення сил і буде конструктивно працювати з Україною та міжнародною спільнотою, аби сприяти відбудові мосту у Станиці Луганській.

– Зеленський прекрасно розуміє, що не може контролювати позицію і діяльність Росії. І якщо Росія захоче тиснути на нього особисто і на Київ у цьому конфлікті, він не зможе це зупинити.

Натомість він демонструє готовність до наближення миру чи покращення життя людей, у тому числі мешканців зони конфлікту. І таким чином демонструє, що проблема полягає саме у діях чи бездіяльності Росії, — прокоментував Волкер.

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Також представник Держдепу США зазначив, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа має відбутися у найближчому майбутньому.

– Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном, – розповів Волкер.

Американський дипломат вважає, що Зеленський робить правильні кроки і якщо так триватиме і далі, то Україна зможе відірватися від спадку минулого.

Як повідомлялося, раніше Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля сил ООС у районі Водяного.

Фото: Адміністрація Президента

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