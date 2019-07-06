Сполучені Штати позитивно сприймають кроки Володимира Зеленського щодо розведення сил у Станиці Луганській та сподіваються на реальні реформи в Україні.

Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає дуже позитивними кроки Володимира Зеленського, що спрямовані на розведення сил у Станиці Луганській.

– Будь-які дискусії або розмови між РФ та Україною досі натикалися на питання розведення сил. Отож, на мою думку, крок Зеленського є надзвичайно позитивним, — сказав він.

Сполучені Штати сподіваються, що Росія також прикладе зусиль до процесу розведення сил і буде конструктивно працювати з Україною та міжнародною спільнотою, аби сприяти відбудові мосту у Станиці Луганській.

– Зеленський прекрасно розуміє, що не може контролювати позицію і діяльність Росії. І якщо Росія захоче тиснути на нього особисто і на Київ у цьому конфлікті, він не зможе це зупинити. Натомість він демонструє готовність до наближення миру чи покращення життя людей, у тому числі мешканців зони конфлікту. І таким чином демонструє, що проблема полягає саме у діях чи бездіяльності Росії, — прокоментував Волкер.

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Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ “надзвичайно позитивний крок”, який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 июля 2019 г.

Також представник Держдепу США зазначив, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа має відбутися у найближчому майбутньому.

– Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном, – розповів Волкер.

Американський дипломат вважає, що Зеленський робить правильні кроки і якщо так триватиме і далі, то Україна зможе відірватися від спадку минулого.

Як повідомлялося, раніше Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля сил ООС у районі Водяного.