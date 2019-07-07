Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков не исключает, что новым премьер-министром Украины после внеочередных парламентских выборов может стать Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман может снова возглавить правительство после выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Как сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков во время пресс-конференции, он не исключает, что парламент нового созыва назначит новым премьер-министром действующего главу правительства.

Но обсуждать такие вопросы, по его мнению, пока преждевременно.

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Дмитрий Разумков также отметил, что партия будет оценивать ситуацию, исходя из того, кто попадет в парламент.

Мы будем смотреть, с кем нам по пути с принципиальной базовой идеологической точки зрения ценностных барьеров, через которые мы никогда не переступим, – сказал Дмитрий Разумков.

Ранее Владимир Гройсман рассказал, почему самостоятельно идет на выборы.