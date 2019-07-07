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Факты / Украина

Наша общая цель! Зеленский рассказал, какими хочет видеть ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какими хочет видеть ВМС Украины.

Наша общая цель! Зеленский рассказал, какими хочет видеть ВМС Украины

Владимир Зеленский в своем поздравлении Военно-морских сил Украины обозначил свое видение ВМС.

– Сильные, оснащенные современным вооружением и техникой, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности Военно-Морские Силы – наша общая цель и вместе мы ее достигнем, – заявил президент Украины во время рабочей поездки в Одесскую область.

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Он также отметил, что украинские военные ежедневно выполняют сложные задачи по защите морских границ, активно проводят мероприятия боевой деятельности в акваториях Черного и Азовского морей, достойно укрепляют уровень региональной безопасности нa юге Украины.

К слову, с 1 по 12 июля проходят совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019.

Источник: Минобороны

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