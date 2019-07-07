Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какими хочет видеть ВМС Украины.

Владимир Зеленский в своем поздравлении Военно-морских сил Украины обозначил свое видение ВМС.

– Сильные, оснащенные современным вооружением и техникой, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности Военно-Морские Силы – наша общая цель и вместе мы ее достигнем, – заявил президент Украины во время рабочей поездки в Одесскую область.

Читайте: Поздравления с Днем ВМС Украины в СМС и картинках

Он также отметил, что украинские военные ежедневно выполняют сложные задачи по защите морских границ, активно проводят мероприятия боевой деятельности в акваториях Черного и Азовского морей, достойно укрепляют уровень региональной безопасности нa юге Украины.

К слову, с 1 по 12 июля проходят совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019.