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Факти / Україна

МОЗ ініціює заборону на спалювання листя і посипання доріг сіллю

У МОЗ запропонували обговорити законопроект про правила утилізації сміття та утримання прибудинкових територій і парків.

МОЗ ініціює заборону на спалювання листя і посипання доріг сіллю

У Міністерстві охорони здоров’я запропонували для обговорення законопроект про санітарні норми.

Йдеться про правила утилізації сміття та утримання прибудинкових територій та парків.

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Передусім пропонується впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання.

Також у проекті йдеться про створення умов для реалізації прав людей з інвалідністю що наближає українські норми до європейських.

– Люди з інвалідністю, батьки з дитячими колясками, велосипедисти та інші групи населення мають безпечно і комфортно пересуватися містом або селищем. Наприклад, громадських туалетів має бути більше, а вбиральні без каналізації – заборонені. В кожній зоні зелених насаджень, де гуляють люди, обов’язково повинен бути хоча б один стаціонарний громадський туалет, – йдеться в проекті.

Ініціюється заборона вигрібних ям. Норми хочуть ввести, щоб убезпечити від потрапляння небезпечних речовин в грунт і підземні води, а також джерела і колодязі.

У період листопаду потрібно прибирати опале листя з проїжджої частини і заборонити його спалювання, яке призводить до забруднення повітря, води і грунту.

Крім того, законопроект регламентує правила прибирання територій взимку. Зокрема, посипати дороги піском і сіллю від ожеледиці буде заборонено. Такі дії забруднюють грунт, шкодять зеленим насадженням і псують взуття.

За новими нормами можуть заборонити обрізати дерева для так званого омолодження. Це погіршує очищення повітря і зменшує площу затінених територій.

До слова, з травня 2019 року в Україні ввели нарахування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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