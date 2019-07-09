PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Заступником глави СЗР став Валерій Євдокимов

Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки України.

Заступником глави СЗР став Валерій Євдокимов

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки України Валерія Євдокимова.

Відповідний указ №501/2019 від 9 липня 2019 року оприлюднено на сайті президента України.

– Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, – сказано в документі.

Читайте: Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА

У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж йому присвоєно звання генерал-майора.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначить Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Військового параду на День Незалежності не буде – Зеленський
Зеленський скасував “листи щастя” на митниці – указ
Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Беленюк та Верняєв запросили Зеленського на зустріч зі спортсменами
Саміт щодо Донбасу: що відповіла РФ на пропозицію Зеленського
У Раді оприлюднили законопроект Зеленського про Антикорупційний суд
Мобільний інтернет у селах та на дорогах: Зеленський підписав указ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка