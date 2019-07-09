Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки України.

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки України Валерія Євдокимова.

Відповідний указ №501/2019 від 9 липня 2019 року оприлюднено на сайті президента України.

– Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, – сказано в документі.

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У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж йому присвоєно звання генерал-майора.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначить Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.