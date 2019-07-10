Володимир Гройсман заявив, що передвиборчу кампанію партії Українська стратегія не спонсорує великий бізнес.

Прем’єр-міністр та лідер Української стратегії Володимир Гройсман розповів в інтерв’ю Вікнам на СТБ про те, хто спонсорує передвиборчу кампанію партії на позачергових виборах до Верховної Ради.

За його словами, Українська стратегія має виборчий фонд, дані щодо якого у свій час будуть опубліковані.

Гройсман запевняє, що партію не спонсорує великий бізнес, а сам він вже витратив на її популяризацію близько трьох мільйонів гривень.

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-У нас немає великого бізнесу, я думаю, що найбільший донор – це я.

Гройсман також пояснив, що зробив акцент на бордовій рекламі, тому що “нинішня передвиборча кампанія дуже коротка, а людям треба донести”.

Повне інтерв’ю Гройсмана дивіться у відео.

Нагадаємо, Гройсман заявив, що головною загрозою для роботи нового парламенту залишаються проросійські сили.