Президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День независимости Украины в 2019 году. Факты ICTV собрали реакцию украинцев на соответствующую инициативу.
Многие люди считают, что военный парад на День независимости Украины был нужен украинцам, особенно когда страна находится в состоянии войны.
– Отмена военного парада ко Дню независимости – жирный, стратегический минус. Этот Парад нужен был гражданским – видеть, как меняется украинская армия, как набирается сил и мощности, как модернизируется, – написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Нужен ли военный парад на День независимости?
- Нет, лучше отдать деньги военным 62%, 78 голосов78 голосов 62%62%
- Да, это традиция 38%, 48 голосов48 голосов 38%38%
- Мне все равно 0%, 0 голосов0 голосов0%
Некоторые украинцы считают, что идея о проведении парада неплохая, но ее нужно доработать и дать возможность украинским защитникам провести неформальный парад.
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Также есть люди, которые склоняются к тому, чтобы провести парад, даже если его отменил президент.
Этот год станет первым после начала войны на Донбассе, когда на День независимости не будут проводить военный парад.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что вместо военного парада на День независимости власть выделит 300 млн грн на премии военным.