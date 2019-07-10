Президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День независимости Украины в 2019 году. Факты ICTV собрали реакцию украинцев на соответствующую инициативу.

Многие люди считают, что военный парад на День независимости Украины был нужен украинцам, особенно когда страна находится в состоянии войны.

– Отмена военного парада ко Дню независимости – жирный, стратегический минус. Этот Парад нужен был гражданским – видеть, как меняется украинская армия, как набирается сил и мощности, как модернизируется, – написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Нужен ли военный парад на День независимости? Нет, лучше отдать деньги военным 62%, 78 голосов 78 голосов 62% 62%

Да, это традиция 38%, 48 голосов 48 голосов 38% 38%

Мне все равно 0%, 0 голосов 0 голосов 0% Всего голосов: 126 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Некоторые украинцы считают, что идея о проведении парада неплохая, но ее нужно доработать и дать возможность украинским защитникам провести неформальный парад.

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Также есть люди, которые склоняются к тому, чтобы провести парад, даже если его отменил президент.

Этот год станет первым после начала войны на Донбассе, когда на День независимости не будут проводить военный парад.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что вместо военного парада на День независимости власть выделит 300 млн грн на премии военным.