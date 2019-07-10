PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Он был нужен – реакция украинцев на отмену парада на День независимости Украины

Президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День независимости Украины в 2019 году. Факты ICTV собрали реакцию украинцев на соответствующую инициативу.

Парад на День незалежності України

Многие люди считают, что военный парад на День независимости Украины был нужен украинцам, особенно когда страна находится в состоянии войны.

– Отмена военного парада ко Дню независимости – жирный, стратегический минус. Этот Парад нужен был гражданским – видеть, как меняется украинская армия, как набирается сил и мощности, как модернизируется, – написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Нужен ли военный парад на День независимости?

  • Нет, лучше отдать деньги военным 62%, 78 голосов
    78 голосов 62%
    62%
  • Да, это традиция 38%, 48 голосов
    48 голосов 38%
    38%
  • Мне все равно 0%, 0 голосов
    0 голосов
    0%
Всего голосов: 126

Некоторые украинцы считают, что идея о проведении парада неплохая, но ее нужно доработать и дать возможность украинским защитникам провести неформальный парад.

Читайте: Без оружия, но с флагами: Парубий призвал выйти на парад ко Дню независимости

Также есть люди, которые склоняются к тому, чтобы провести парад, даже если его отменил президент.

Этот год станет первым после начала войны на Донбассе, когда на День независимости не будут проводить военный парад.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что вместо военного парада на День независимости власть выделит 300 млн грн на премии военным.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гройсман подал инициативу провести парад за альтернативные деньги
Без оружия, но с флагами: Парубий призвал выйти на парад ко Дню независимости
В Чили на военный парад вывели щенков в сумках и лабрадоров в сапогах
Международный онлайн сервис TransferGo. Празднуем День Независимости с бесплатными денежными переводами
Искусственный интеллект на Контрактовой площади: компания Оболонь поздравила киевлян с праздником
Бок о бок с мужчинами: женщины пройдут строевым шагом на параде ко Дню независимости
Репетиция парада ко Дню независимости в Киеве
Полиция, нацгвардия и спецназовцы: как будут охранять правопорядок на День независимости
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка