В начале пленарного заседания Андрей Парубий призвал украинцев выйти на Крещатик 24 августа и пройти парадом с флагами Украины.

10 июля в начале пленарного заседания Верховной Рады Украины спикер Андрей Парубий прокомментировал решение президента отменить военный парад на День независимости.

– Глубоко потрясен таким решением, но будет ли парад – не им решать, – отметил Парубий.

Политик добавил, что для патриотов Украины День независимости – это главный праздник.

– Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции Достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости по главной улице государства, – отметил глава Рады.

Он отметил, чтобы люди брали боевые знамена и украинские флаги.

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Нужен ли военный парад на День независимости? Нет, лучше отдать деньги военным 63%, 17 голосов 17 голосов 63% 63%

Да, это традиция 37%, 10 голосов 10 голосов 37% 37%

Мне все равно 0%, 0 голосов 0 голосов 0% Всего голосов: 27 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День Независимости.