В начале пленарного заседания Андрей Парубий призвал украинцев выйти на Крещатик 24 августа и пройти парадом с флагами Украины.
10 июля в начале пленарного заседания Верховной Рады Украины спикер Андрей Парубий прокомментировал решение президента отменить военный парад на День независимости.
– Глубоко потрясен таким решением, но будет ли парад – не им решать, – отметил Парубий.
Политик добавил, что для патриотов Украины День независимости – это главный праздник.
– Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции Достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости по главной улице государства, – отметил глава Рады.
Он отметил, чтобы люди брали боевые знамена и украинские флаги.
Читайте: День Вооруженных cил Украины: самые яркие парады за 27 лет
Нужен ли военный парад на День независимости?
- Нет, лучше отдать деньги военным 63%, 17 голосов17 голосов 63%63%
- Да, это традиция 37%, 10 голосов10 голосов 37%37%
- Мне все равно 0%, 0 голосов0 голосов0%
Напомним, власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День Независимости.