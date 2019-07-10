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Факты / Украина / Политика

Без оружия, но с флагами: Парубий призвал выйти на парад ко Дню независимости

В начале пленарного заседания Андрей Парубий призвал украинцев выйти на Крещатик 24 августа и пройти парадом с флагами Украины.

Андрій Парубій

10 июля в начале пленарного заседания Верховной Рады Украины спикер Андрей Парубий прокомментировал решение президента отменить военный парад на День независимости.

– Глубоко потрясен таким решением, но будет ли парад – не им решать, – отметил Парубий.

Политик добавил, что для патриотов Украины День независимости – это главный праздник.

– Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции Достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости по главной улице государства, – отметил глава Рады.

Он отметил, чтобы люди брали боевые знамена и украинские флаги.

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Нужен ли военный парад на День независимости?

  • Нет, лучше отдать деньги военным 63%, 17 голосов
    17 голосов 63%
    63%
  • Да, это традиция 37%, 10 голосов
    10 голосов 37%
    37%
  • Мне все равно 0%, 0 голосов
    0 голосов
    0%
Всего голосов: 27

Напомним, власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День Независимости.

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