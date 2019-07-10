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Факти / Україна

Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської області

Президент Володимир Зеленський призначив 35-річного Михайла Бно-Айріяна головою Київської області.

Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської області

Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської області дипломата та управлінця Михайла Бно-Айріяна.

Він працював заступником директора ДП НЕК Укренерго, де відповідав за комунікацію та міжнародну співпрацю.

– Хочу Михайла Бно-Айріяна вам представити, нового очільника Київської області. Можна поаплодувати – нова людина, це фаховий спеціаліст, дійсний менеджер, – сказав Зеленський.

Читайте: Призначення Зеленського: хто увійшов у список

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Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської області / 2 фотографии

35-річний дипломат почав працювати на державних посадах з 2009 року.

За цей час йому довелося попрацювати в урядах Миколи Азарова та Арсенія Яценюка.

До слова, президент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської ОДА.

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