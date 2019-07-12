Atlas Weekend 2019 – один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины, который с каждый годом объединяет все большее количество людей. Как прошли первые три дня фестиваля и чем организаторы удивили посетителей – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

Самый ожидаемый фестиваль лета Atlas Weekend 2019 стартовал 9 июля и продлится до 14 июля. Уже на протяжении трех дней фестиваль радует своих посетителей выступлениями отечественных и зарубежных артистов.

Второй год подряд организаторы делают первый день Atlas Weekend посвященный украинской музыке, бесплатным. Именно в этот день на фестиваль пришло более 150 тис. человек. 10-11 июля людей было значительно меньше, так как остальные дни Atlas Weekend платные.













Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 3 фотографии

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева посетила Atlas Weekend 2019 и готова поделиться с вами своими впечатлениями.

Расположение: как добраться

Традиционно Atlas Weekend проходит на ВДНХ – в национальном экспоцентре Украины, который находится на пр. Академика Глушкова, 1 (ст. м. Выставочный центр).

Добраться до локации можно общественным транспортом или машиной. Уехать же будет сложнее, так как многие покидают фестиваль после изюминки вечера – хедлайнера.

Известно, что с 10 по 14 июля свою работу на один час продлили троллейбусы – №11, №12, №43, №45, автобусы – №1, №56, №75, маршрутные такси – №208, №416, №491, №444, №212, № 507, №546, №548.

В первый день Atlas Weekend я добиралась на метро и, скажу вам честно, такого количества людей в нем еще не видела.









Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 2 фотографии

С такси также возникают сложности: тарифы завышены в два-три раза, а машин при большом спросе не хватает.

Возле входа на ВДНХ расположился Uber Shuttle – микроавтобусы, которые собирают людей и везут в определенное место. Такая поездка обойдется в 20 грн. Минус в том, что микроавтобус везет только на Бессарабскую площадь. С 12 по 14 июля Uber Shuttle продлит свой маршрут до ст. м. Левобережная.

Проще всего добираться до локации на своем авто, но тогда стоит забыть про алкоголь во время фестиваля и потрудиться над тем, чтобы найти место на парковке.

Помимо парковки ВДНХ, люди паркуют свои автомобили на ближайших улицах, поэтому машины раскиданы на расстоянии до одного километра. Найти парковку в 18.00-19.00 уже очень сложно.

Оценка расположения – 8\10

Локация

Территория ВДНХ занимает 258 га. Atlas Weekend – это девять сцен, большое количество зон развлечений и фуд-кортов.

Сцены – Burn stage, North stage, Pepsi & Ley’s stage, Nigth stage, West stage, Borjomi active stage, Main stage, East stage, Kurenivka stage.

Зоны развлечений – лаунч-зона Monaco, Pepsi diving zone, детская зона, бьюти-зона G-bar, Youtube music zone, бассейн Пирс 13, сад гамаков Lay’s, яблочный сад Mastercard\Киевстар, XPark Z-games zone, Snickers skalodrom, аттракционы, зона инклюзивности, кемпинг и другие.

Например, сад гамаков Lay’s находится недалеко от главной сцены, там можно уютно посидеть, взять чего-то выпить и насладится атмосферой.

Snickers skalodrom – скалодром высотой в восемь метров, где можно сделать крутые фотографии на вершине фестиваля.













Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 3 фотографии

Всех модниц ждут в бьюте-зоне G-bar, чтобы создать фестивальный образ, безупречно заплести волосы и наклеить флеш-тату.

Бары – Bacardi, Martini, Somersby, Garage, Lvivske и Tuborg.

















Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 4 фотографии

Расположение зон можно посмотреть на карте в брошюре, которые раздают на Atlas Weekend.

Масштабы фестиваля огромные, а сцены находятся вдали друг от друга, поэтому придется походить и поискать нужное вам место.

Оценка локации – 10\10

Инфраструктура

Система пропуска на территории фестиваля строгая. Приобретенный билет необходимо обменять на браслет, отстояв не маленькую очередь. Браслет строго запрещено снимать все дни посещения фестиваля.

Одно из первых, что кинулось мне в глаза в первый день после входа на территорию – мусор на тротуаре, потом он был абсолютно везде. Мусорных баков катастрофически не хватало для такого количества людей.













Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 3 фотографии

По территории Atlas Weekend ходили уборщицы с мусорными пакетами, но их было мало и они не успевали подбирать за каждым.

На второй день я заметила фасовочные мусорные баки и большее количество уборщиц. Видимо, в платные дни за чистотой следят лучше, да и посетителей меньше.

Не понравилось то, что в некоторых места после дождя было грязно, а где-то и вовсе разбитые поддоны.

На территории ВДНХ большое количество уборных по 5 грн и бесплатных биотуалетов. Но даже не смотря на это, некоторые умудряются справлять свою нужду под открытым небом.









Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 2 фотографии

Не зная, что есть бесплатные биотуалеты, которые, на удивление, оказались чистыми, я выстояла огромную очередь в платную уборную.





















Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 5 фотографий

Надеюсь, что полученные деньги за вход в это царство пойдут не только на зарплату кассиру, но и на улучшение уборной.

Плюс платной уборной в том, что там есть умывальники. В другом случае рекомендую взять с собой антисептик.

Расчет на всех точках фестиваля проходит только в безналичной форме, иначе вы ничего не купите. Поэтому не спешите снимать деньги с банковских карт. Баланс карты можно пополнить на территории ВДНГ, но придется постоять в очереди.

Мест, чтобы присесть и отдохнуть – достаточно. Например, сад гамаков Lay’s, где дополнительно поставили пуфы из сена. Также можно взять с собой подстилку или плед, как делают многие, чтобы разместиться в любом удобном месте.









Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 2 фотографии

Свою еду и напитки проносить строго запрещено – в зоне пропуска ее попросят выкинуть. Исключением является детское питание и вода для грудничков.

Отмечу то, что Atlas Weekend стал первым фестивалем в Европе со специальной площадкой для людей с нарушением слуха. Благодаря этому у людей есть возможность почувствовать музыку. У главной сцены, через большой экран, переводчики жестового языка переводят выступления хедлайнеров.

Иногда на сценах происходят неполадки с аппаратурой. В первый день на Main stage у нескольких артистов не срабатывали микрофоны, во второй день на Night stage и вовсе отказала колонка. Все казусы быстро исправили, но на таких фестивалях их быть не должно.

Оценка инфраструктуры – 6\10

Развлечения: еда и напитки

Главное развлечение Atlas Weekend – сцены. Каждая из девяти сцен отличается стилем музыки, поэтому все найдут то, что ему по душе.

В первый день фестиваля можно было потанцевать под песни украинских исполнителей – NK, Dzidzio, Павла Зиброва, Alekseev, София Ротару, Беz Обмежень, Злата Огневич, Агонь, Alyosha, Onuka, O.Torvald, Mozgi и многих других.

Особенно всех зажгло выступление Павла Зиброва и Софии Ротару, которая была хедлайнером первого вечера.

































Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 8 фотографий

Понравилось многим и выступление NK, которая вместе со своими девочками зажгла публику, а группа Mozgi завершила первый день Atlas Weekend феерическим шоу.

Во второй день для фестивальшиков выступали 5’Nizza, Jamala, Melovin, Little Big, Tom Odell, Skindred, Black Eyed Peas, ATB, Madison и других.

















Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 4 фотографии

Завести толпу удалось Little Big, под песни которого все танцевали, а вот Black Eyed Peas немного огорчили своим выступлением, от них не чувствовалось никакой отдачи зрителям. Порадовал и ATB, который привез с собой много новой и достойной музыки.

В третий день посетители услышали хиты Ingret, Supershokol, Kadnay, Emika, Matoma, PianoRave, Chaykofsky, The Chainsmokers, Mamay, Koloah и другие.





















Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 5 фотографий

Хедлайнером третьего дня стали The Chainsmokers и не зря, ведь артисты представили зрителям яркое шоу, от которого многие остались в восторге. Тепло публика встретила и британскую инди-группу The Vaccines.





















Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 5 фотографий

В этот день не обошлось без происшествий, на территории ВДНГ начался пожар, причины которого пока что неизвестны, к счастью, никто из отдыхающих не пострадал.

Дальше – больше, все последующие три дня посетителей также будут радовать звезды разного уровня – Лиам Галлахер, Сплин, Green Grey, ЛСП, Пошлая Молли, Tommy Cash, Cheros, Bahroma, The Hardkiss и многие другие.

Несмотря на большое количество пьяной молодежи, все вели себя прилично. Видимо, стоимость билета сыграла свою роль.

Не без внимания остались и специальные зоны развлечений от партнеров и организаторов – башни для хайлайна, серфер-бар, скалодром, скейт-рампа, луна-парк.

















Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 4 фотографии

Важно то, что посещение детей тоже предусмотрели, для них здесь фестиваль kids-friendly.

Одно из интересных развлечений – бассейн, наполненный пачками Lay’s. Суть игры в том, что тебя опускают в него на специальном креплении – сколько пачек достанешь, столько и заберешь.

Не все развлечения бесплатные.













Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 3 фотографии

На Atlas Weekend также есть зона для сотрудников компании StarLightMedia, где они могут отдохнуть и провести свой досуг. Находится она возле ночной сцены.

Фуд-зон на локации так же много, как и развлечений. От бургеров и пончиков до жареных орехов и bubble waffle. Есть и полноценная еда, а также много разливного пива и сидра.









































Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 10 фотографий

За ребра BBQ будьте готовы заплатить 50 грн/100 грамм, сендвич со свининой – 80 грн, хот-дог с сосиской – 80 грн, стейк – 70 грн/100 грамм, овощи – 40 грн/100 грамм, овощной салат – 40 грн/100 грамм.

Пиво Tuborg – 60 грн, сидр Somersby – 60 грн, квас – 33 грн, лимонад – 50 грн, воздушные вафли – 100 грн. И это при том, что в магазине Tuborg стоит не более 25 грн, а квас на разлив – 15 грн.









Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 2 фотографии

Заметила, что точек с водой мало. Сейчас это не так ощущается, потому что на улице прохладно, но в жару было бы заметно.

Также администраторы фестиваля предлагают посетителям кемпинг. За дополнительную плату – 800 грн с человека, вы можете прожить на территории фестиваля те дни, на которые у вас абонемент. Все нужные вещи лучше взять с собой. На территории кемпинга есть душевые кабинки, уборные, круглосуточная охрана и другие удобства.

Оценка развлечений – 8\10

Ценовая политика

В этом году билеты на фестиваль существенно поднялись в цене. В том году пятидневный абонемент стоил 2 100 грн, однодневный – 800-900 грн, в этом году пятидневный абонемент – 3 500 грн, трехдневный – 2 900 грн, однодневный – 1 450 грн, вип-билет на день – 3 650 грн, ночной билет – 600 грн, кемпинг – 800 грн.

Примечательно то, что билеты, купленные заранее, стоили дешевле. Еще в конце мая можно было приобрести однодневный абонемент за 1 050 грн, трехдневный – 2 100 грн, на все дни фестиваля – 2 600 грн.

Организатор поделился, что в прошлом году Atlas Weekend полностью окупился, но не смотря на это, цены на билеты все же подняли. Посмотрим, скольких посетителей это испугает и какое количество людей посетит фестиваль в этом году .

Не стоит забывать и о дополнительных расходах – еда, напитки, развлечения.

Цены на еду и напитки также слегка завышены, но это фестиваль и все цены обсуждаются с его организаторами.

Оценка ценовой политики – 7\10

Общее впечатление

Atlas Weekend – это в первую очередь атмосфера. Здесь не только есть возможность послушать любимых исполнителей вживую, но и окунуться в настоящую атмосферу фестиваля.

















Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 4 фотографии

На территории есть все для комфортного отдыха – яркое оформление, шоу-программы, зоны отдыха, фотолокации, игровые площадки и множество фуд-кортов.





















Atlas Weekend 2019: как прошли первые три дня фестиваля – Сытый в7 / 5 фотографий

Есть вопросы по поводу правил фестиваля, например – возврат средств за билеты проводится только в случае отмены мероприятия и компенсируется только номинальная стоимость билета или – организатор имеет право изменять и дополнять правила фестиваля в любой момент по своему усмотрению, а также – испорченные и поврежденные браслеты обмену не подлежат. Я считаю, что последний пункт нужно было бы пересмотреть, поскольку обстоятельства бывают разные, или уточнить, в каких ситуациях могут поменять браслет.

Общая оценка – 7\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева