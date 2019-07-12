Нацгвардейца Виталия Маркива осудили в Италии к 24 годам тюрьмы за причастность к убийству итальянского корреспондента на Донбассе.

Суд в Италии признал виновным украинского нацгвардейца Виталия Маркива в содействии убийству итальянского корреспондента и приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Об этом сообщил активист украинской общины в Италии Олесь Городецкий.

Речь идет об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в мае 2014 года. Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года.

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Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

По словам Городецкого, суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда по Маркиву будет обжаловано.

– 24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано.

Фото: Арсен Аваков