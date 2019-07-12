Нацгвардійця Віталія Марківа засудили в Італії до 24 років в’язниці за причетність до вбивства італійського кореспондента на Донбасі.

Суд в Італії визнав винним українського нацгвардійця Віталія Марківа у сприянні убивству італійського кореспондента і засудив його до 24 років в’язниці.

Про це повідомив активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

Йдеться про убивство італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у травні 2014 року. Марківа з подвійним громадянством України та Італії було затримано в Італії 30 червня 2017 року.

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Рішення суд оголосив без мотивувальної частини. Також Марківа зобов’язали виплатити компенсацію родині загиблого.

За словами Городецького, суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата України Богдана Матківського.

Фото: Арсен Аваков