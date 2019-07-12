Безвиз между Украиной и Северной Македонией теперь будет действовать на постоянной основе.

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк 12 июля подписала с главой МИД этой страны Николой Димитровым межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан.

По словам Задорожнюк, соглашение о безвизе будет действовать на постоянной основе – больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение каждый год.

Граждане двух стран с биометрическими паспортами имеют право на пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.

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Напомним, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. За эти два года украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.

Источник: Наталія Задорожнюк