Безвіз між Україною та Північною Македонією тепер діятиме на постійній основі.

Посол України у Північній Македонії Наталія Задорожнюк 12 липня підписала з главою МЗС цієї країни Ніколою Дімітровим міжурядову угоду про взаємні безвізові поїздки громадян.

За словами Задорожнюк, угода про безвіз діятиме на постійній основі – більше немає необхідності пролонгувати існуючу угоду щороку.

Громадяни двох країн з біометричними паспортами мають право на перебування протягом 90 днів у 180-денний період.

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Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.

Джерело: Наталія Задорожнюк