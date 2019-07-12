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Факти / Україна

Зеленський: у Дніпрі буде аеропорт

Президент Володимир Зеленський під час поїздки у Дніпро ознайомився з планом реконструкції міжнародного аеропорту.

Володимир Зеленський у Дніпрі

12 липня президент Володимир Зеленський знаходиться у Дніпрі з робочою поїздкою, під час якої вже ознайомився з планом реконструкції міжнародного аеропорту.

У Дніпрі Зеленському представили три варіанти реконструкції аеропорту, серед яких найбільш прийнятним назвали проект з будівництвом злітно-посадкової смуги на місці старої.

– Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт, – сказав президент.

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Загальна вартість реконструкції аеропорту у Дніпрі оцінюється в 2,9 млрд грн, а тендер на розробку відповідного проекту планують на наступному тижні.

Довжина нової злітно-посадкової смуги становитиме 2,9 км і вона відповідатиме сучасним стандартам.

До слова, президент Володимир Зеленський вимагає за рік відновити Бориспільську районну лікарню.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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