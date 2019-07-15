Президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить проверки экоинспекциями судов в морских портах на два месяца.

Экоинспекции должны приостановиться до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы, считает Зеленский.

– Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и так далее. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за это время, – сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал, что оно и сейчас не в лучшем состоянии.

– Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил.

К слову, днями ранее Владимир Зеленский искупался в Черном море с членами команды Офиса президента.