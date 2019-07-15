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Факти / Україна

Зеленський запропонував призупинити екоперевірки суден в портах

Президент України Володимир Зеленський запропонував призупинити перевірки екоінспекцією суден в морських портах на два місяці.

Зеленський запропонував призупинити екоперевірки суден в портах

Екоінспекції мають припинитися до того, як новообраний парламент почне ухвалювати необхідні закони для врегулювання цієї проблеми, вважає Зеленський.

– Я розумію, нормальні ідеї, давайте ми їх розглянемо, буде новий парламент, буде ухвалювати ці закони, всі екозакони тощо. У нас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає за цей час, – сказав Зеленський на нараді з питань розвитку морських портів України в Одесі.

Відповідаючи на зауваження про те, що буде страждати екологія Чорного моря, Зеленський сказав, що воно й зараз перебуває в не найкращому стані.

– Якби воно було прозоре зараз, якби в Одесі можна було плавати, і ви б зараз підняли це питання, я б вам повірив.

До речі, кількома днями раніше Володимир Зеленський скупався у Чорному морі з членами команди Офісу президента.

Джерело: Новое время

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