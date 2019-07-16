Ставки на выборы в парламент продолжают принимать большие букмекерские конторы в Украине.
Ставки на выборы в парламент букмекеры принимают по разным вопросам. Есть возможность спрогнозировать, какая партия наберет больше всего голосов или преодолеет ли политсила определенный барьер голосов.
Крупные букмекерские конторы единогласно называют фаворитом внеочередных выборов в Верховную Раду партию Слуга народа.
Второй, по мнению экспертов, финиширует Оппозиционная платформа – За жизнь. Среди партий, которые, по прогнозам, также пройдут в парламент – Батькивщина, Голос и Европейская солидарность.
Ставки на выборы в парламент – прогноз букмекеров / 2 фотографии
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Ранее Факты ICTV публиковали опросы, согласно которым в Раду проходят шесть партий.
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