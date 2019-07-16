PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Ставки на выборы в парламент – прогноз букмекеров

Ставки на выборы в парламент продолжают принимать большие букмекерские конторы в Украине.

Ставки на выборы в парламент – прогноз букмекеров

Ставки на выборы в парламент букмекеры принимают по разным вопросам. Есть возможность спрогнозировать, какая партия наберет больше всего голосов или преодолеет ли политсила определенный барьер голосов.

Крупные букмекерские конторы единогласно называют фаворитом внеочередных выборов в Верховную Раду партию Слуга народа.

Второй, по мнению экспертов, финиширует Оппозиционная платформа – За жизнь. Среди партий, которые, по прогнозам, также пройдут в парламент – Батькивщина, Голос и Европейская солидарность.

  • image
  • image
Ставки на выборы в парламент – прогноз букмекеров / 2 фотографии

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Ранее Факты ICTV публиковали опросы, согласно которым в Раду проходят шесть партий.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Эксперт рассказал о шансах кандидатов на 25 округе в Днепре
Предвыборная программа партии Слуга народа – основные тезисы
Что делать, если приглашение на выборы не пришло
Против Виктории Мухи используют черные технологии
Зеленский за рулем Tesla предупредил о мошенничестве на выборах в Раду
ЕС, НАТО и освобождение Донбасса: программа партии Вакарчука Голос
Список партий на выборы в Верховную Раду 2019
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка