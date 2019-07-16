Ставки на вибори у парламент продовжують приймати великі букмекерські контори в Україні.

Ставки на вибори у парламент букмекери приймають щодо різних питань. Є можливість спрогнозувати, яка партія набере найбільше голосів або чи подолає політсила певний бар’єр голосів.

Великі букмекерські контори одностайно називають фаворитом позачергових виборів до Верховної Ради партію Слуга народу.

Другою, на думку експертів, фінішує Опозиційна платформа – За життя. Серед партій, які, за прогнозами, також пройдуть у парламент – Батьківщина, Голос і Європейська солідарність.









Ставки на вибори у парламент – прогноз букмекерів / 2 фотографии

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Раніше Факти ICTV публікували опитування, згідно з яким в Раду проходять шість партій.