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Факты / Украина

В Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО достигла договоренности о прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля.

ООС

На переговорах в Минске 17 июля ТГК подтвердила свою полную приверженность устойчивому и бессрочному прекращению огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени.

Участники переговоров также повторно заявили о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей.

Кроме того, они обязались обеспечить безопасный доступ СММ ОБСЕ на всей территории Украины.

Читайте: ТКГ по Донбассу возобновила работу в Минске

Среди других договоренностей:

  • В районе Станицы Луганской в ближайшее время состоится синхронный демонтаж фортификационных сооружений. Начнется он со сноса сооружения НВФ ОРДЛО на мосту, а украинская сторона готова обеспечить свою часть ремонта.
  • В кратчайшие сроки состоится подготовка к взаимному освобождению 69 украинцев и 208 человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.
  • Есть положительные сдвиги в обеспечении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса.

Смотрите видео: В Минске договорились о бессрочном перемирии с 21 июля

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе.

Источник: Дарка Оліфер

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