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Факти / Україна

У Мінську домовилися про припиненню вогню з опівночі 21 липня

Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО досягла домовленості про припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня.

ООС

На переговорах у Мінську 17 липня ТГК підтвердила свою повну відданість сталому та безстроковому припиненню вогню з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.

Учасники переговорів також повторно заявили про свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей.

Окрім того, вони зобов’язалися забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ на всій території України.

Читайте: ТКГ по Донбасу відновила роботу в Мінську

Серед інших домовленостей:

  • У районі Станиці Луганської найближчим часом відбудеться синхронний демонтаж фортифікаційних споруд. Розпочнеться він зі знесення споруди НЗФ ОРДЛО на мосту, а українська сторона готова забезпечити свою частину його ремонту.
  • У найстисліші терміни відбудеться підготовка до взаємного звільнення 69 українців та 208 осіб, які перебувають у закладах української пенітенціарної системи.
  • Є позитивні зрушення у забезпеченні сталого мобільного зв’язку на всій території Донбасу.

Дивіться відео: У Мінську домовились про безстрокове перемир’я з 21 липня

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської на Донбасі.

ДжерелоДарка Оліфер

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