Экзит-пол на парламентских выборах проводится в Украине с 1998 года и имеет целью показать предварительные результаты голосования. Факты ICTV собрали самую важную информацию об опросе.

Экзит-пол – это социологический опрос избирателей, который проводят в день голосования на выходе с избирательных участков. Оно имеет целью спрогнозировать результаты парламентских выборов до официального их объявления.

Экзит-пол на парламентских выборах также должен контролировать их прозрачность и честность, если считать, что респонденты предоставляют правдивые данные о голосовании.

Результаты опроса публикуют уже в день голосования после закрытия избирательных участков. Они будут доступны на сайте Факты ICTV 21 июля в 20.00.

Однако у национального экзит-пола на выборах в Верховную Раду есть небольшая погрешность, которая обычно возникает из-за того, что опрос не проводят среди граждан на спецучастках, среди которых военные части, больницы, участки для голосования за рубежом и т. д.

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Обычно погрешность опроса составляет до 2,5%, однако точно объявляется уже после публикации данных экзит-пола.

Национальный экзит-пол, который проводят на парламентских выборах, не зависит ни от одной политической силы или кандидата в народные депутаты и финансируется международными организациями, а потому его результаты являются наиболее объективными среди всех опросов, которые будут проводить в этот день.

Интервьюеры будут выбирать каждого 12-го человека на избирательном участке для анонимного опроса, во время которого респонденты самостоятельно будут заполнять анкету.

В ней будут содержаться вопросы о возрасте, поле и образовании человека, а также о его выборе и времени, которое ему понадобилось, чтобы его сделать.

К слову, Факты ICTV собрали все, что нужно знать о голосовании на парламентских выборах.