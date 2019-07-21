PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Экзит-пол на выборах в Верховную Раду: в 20.00 Факты ICTV опубликуют данные

В день голосования на выборах в Верховную Раду, 21 июля, в 20.00 на сайте Факты ICTV появятся первые результаты экзит-пола.

Вибори 2019

Результатам выборов в Верховную Раду 2019 будет предшествовать обнародование Национального экзит-пола, который появится на сайте Факты ICTV в 20.00.

Читайте: Явка на выборы в Верховную Раду 2019

Погрешность опроса составит до 2,5% по сравнению с официальными результатами выборов в Верховную Раду, которые обнародует ЦИК.

Окончательные результаты Национального экзит-пола появятся на сайте Факты ICTV в 22.00.

Читайте: Экзит-пол на парламентских выборах: как проводят и можно ли доверять

На нашем сайте вы также можете следить за ходом парламентских выборов и получать новости с избирательных участков, штабов партий и ЦИК.

Выпуски Фактов ICTV выйдут в 8.45, 12.45, 15.45, а в 20.00 вы сможете посмотреть спецвыпуск.

К слову, Факты ICTV собрали список партий на выборах в Верховную Раду 2019.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На избирательном участке Николаева человек снял штаны и трусы
Какая должна быть явка, чтобы выборы в Раду состоялись
Явка на выборы 2019: причины отказа электората от голосования
Экзит-пол на парламентских выборах: как проводят и можно ли доверять
Явка на парламентских выборах в Киеве на 16.00
Выборы в Верховную Раду: как голосовали в Антарктиде
ЦИК назвала причину низкой явки на парламентских выборах 2019
В Авдеевке избирателям положили ручки с исчезающими чернилами
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка