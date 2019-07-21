В день голосования на выборах в Верховную Раду, 21 июля, в 20.00 на сайте Факты ICTV появятся первые результаты экзит-пола.

Результатам выборов в Верховную Раду 2019 будет предшествовать обнародование Национального экзит-пола, который появится на сайте Факты ICTV в 20.00.

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Погрешность опроса составит до 2,5% по сравнению с официальными результатами выборов в Верховную Раду, которые обнародует ЦИК.

Окончательные результаты Национального экзит-пола появятся на сайте Факты ICTV в 22.00.

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На нашем сайте вы также можете следить за ходом парламентских выборов и получать новости с избирательных участков, штабов партий и ЦИК.

Выпуски Фактов ICTV выйдут в 8.45, 12.45, 15.45, а в 20.00 вы сможете посмотреть спецвыпуск.

К слову, Факты ICTV собрали список партий на выборах в Верховную Раду 2019.