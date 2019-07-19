Какие партии будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Факты ICTV подготовили список партий на парламентских выборах 2019.

На выборы в парламент 2019 партии начали регистрироваться после старта избирательной кампании в Украине.

26 июня стало известно, что на парламентских выборах ЦИК зарегистрировала 21 партию.

Кроме того, жеребьевка определила порядок их расположения в избирательном бюллетене.

30 июня ЦИК включила в избирательный список без проведения жеребьевки политическую партию Движение новых сил Михеила Саакашвили.

Список партий и номера в избирательном бюллетене

Оппозиционный блок Сила и честь Батькивщина Патриот Сила людей Оппозиционная платформа – За жизнь Партия зеленых Украины Всеукраинское объединение Факел Самопомощь Европейская солидарность Украинская стратегия Гройсмана Гражданская позиция Социальная справедливость Слуга народа Сила права Радикальная партия Ляшко Партия Шария Голос Независимость Аграрная партия Украины Свобода Движение новых сил Михеила Саакашвили

Слуга народа

Лидер партии – Дмитрий Разумков.

Партия президента Украины Владимира Зеленского. Изначально после регистрации в 2017 году политсила называлась Партія рішучіх змін, но позднее название сменили на Слуга народа, которое позаимствовали у юмористического сериала.

Партия опубликовала полный список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе на выборах в Верховную Раду.

К слову, в партии Слуга народа заявили, что не собираются объединяться со старыми политическими силами.

Оппозиционная платформа – За життя

Лидер партии – Юрий Бойко.

Политсила была основана в 1999 году под названием Всеукраинское объединение Центр.

В ноябре 2018 года глава Оппозиционного блока Юрий Бойко и лидер партии За життя Вадим Рабинович подписали соглашение о сотрудничестве на выборах 2019.

На съезде 6 июня партия обнародовали список кандидатов, которые пойдут на досрочные парламентские выборы.

Читайте: Оппозиционная платформа – За життя обнародовала список кандидатов на выборы в Раду

Европейская солидарность

Лидер партии – Петр Порошенко.

До 24 мая 2019 года политсила носила название партия Блок Петра Порошенко Солидарность. Ее основал в 2000 году Петр Порошенко.

На прошлых выборах в Раду после объединения с партией Виталия Кличко БПП получил 136 мест (второе место).

Политсила была в составе коалиции Европейская Украина в парламенте VIII cозыва.

Список партии Европейская солидарность на выборах в Верховную Раду возглавит Петр Порошенко. Также известны имена первых 50 человек в списке.

Батькивщина

Лидер партии – Юлия Тимошенко.

Родилась партия в 1999 году, а с 2002-го ее члены уже были представлены в парламенте.

На прошлых выборах в Раду Батькивщина финишировала с результатом в 5,68% голосов избирателей. Тогда политсила решила сделать первым номером Надежду Савченко, которая на тот момент была в статусе политзаключенной и удерживалась в российской тюрьме (в 2016 году Савченко исключили из фракции). Тимошенко была вторым номером в партийном списке.

В этом году перед выборами Батькивщина обьединила усилия с партией Сергея Таруты Основа.

Всеукраинское объединение Батькивщина обнародовало список из 50 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Голос

Лидер партии – Святослав Вакарчук.

Новая партия была создана музыкантом Святославом Вакарчуком 16 мая 2019 года.

Лидер партии пообещал, что Голос не будет брать денег у олигархов, а финансировать политсилу будет прозрачный бизнес и простые украинцы.

Напомним, 8 июня партия Голос представила свою первую десятку, а 14 июня официальный подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах в Верховную Раду.

Радикальная партия

Лидер партии – Олег Ляшко

На съезде Радикальной партии 10 июня ее лидер Олег Ляшко представил 41 кандидата партийного списка.

В первой пятерке, кроме самого Ляшко, председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, нардеп Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая и нардеп от фракции Народный фронт Иван Савка.

Гражданская позиция

Лидер партии – Анатолий Гриценко.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко возглавил партию Гражданская позиция. 10 июня партия объявила первую пятерку списка.

Как известно, выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Факты ICTV писали, что такое партийные списки и по какому принципу они формируются.