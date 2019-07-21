Результаты парламентских выборов 2019 будут известны уже 21 июля в 20:00. Факты ICTV подготовили проект, где рассказывают о самом важном в день выборов – об экзит-полах, особенностях их проведения, нарушениях и их предупреждениях.

Парламентские выборы 2019 подходят к концу. Уже в воскресенье, 21 июля состоится голосование, которое подведет итоги короткой, но яркой кампании, за которой украинцы наблюдали почти месяц.

Названия партий и имена мажоритарщиков, которые станут народными депутатами IX созыва, ЦИК объявит в течении 14 дней после голосования, но не позднее 4 августа.

Однако, чтобы не ждать так долго, данные экзит-пола 2019 Факты ICTV сообщат уже в 20:00 21 июля.

За ходом событий в день голосования вы можете следить здесь: Выборы в Верховную Раду 2019

Мы собрали для вас все, что нужно знать избирателю – почему нашему экзит-полу можно доверять, как он проводится и что отличает его от других. Кроме того, мы напоминаем, как вести себя на участке, чтобы не нарушать законодательство, как распознать фальсификации, нарушения и куда обращаться, если они происходят на ваших глазах.

Экзитпол: что это и зачем проводят

Экзит-полы – это социологические опросы избирателей, которые проводят в день голосования на выходе из избирательных участков.

Они контролируют качество и прозрачность избирательных процедур. Кроме того, публикуются уже в день выборов и имеют незначительную погрешность (до 2,5%), что позволяет узнать приблизительные результаты уже после закрытия участков.

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Национальный экзит-пол финансируется международными организациями и не зависит от политических сил или кандидатов, в отличие от ряда других экзит-полов, которые также будут проводиться в этот день.

Качество его результатов будут гарантировать сразу две социологические компании (КМИС и Центр Разумкова), которые будут одновременно делать опрос.

Однако эти данные – не окончательны.

В выборку для опросов не включают специальные участки (больницы, тюрьмы, воинские части, зарубежные участки и голосования на дому). Это около 5% избирателей. Именно поэтому возможна погрешность до 2,5%.

Для сравнения, в первом туре президентских выбором она составила 1,97%, в 2012 году – 1,9%, в 2014 году – 1,3%.

Интервьюеры будут выбирать каждого 12-го избирателя, выходящего с участка.

Будет проведен анонимный опрос – респондент сам заполняет бумажную анкету и вбрасывает ее в ящик экзит-пола.

Анкета будет содержать вопросы о выборе, который сделал человек, его поле, возрасте, образовании, а также времени, которые ему понадобилось для принятия решения. На основе этих данных социологи составят портрет избирателя каждого из кандидатов.

Фальсификации на избирательных участках

Кроме того, следует быть внимательными на избирательных участках. Увидев подозрительное поведение, обратите на это внимание – возможно на ваших глазах разворачивается схема фальсификации. Фальсификации могут иметь различные формы, однако Факты ICTV исследовали самые распространенные из них.

Карусель. Человек выносит чистый бюллетень за пределы участка и передает его руководителю схемы, тот заполняет необходимые поля и передает бюллетень следующему человеку, который идет голосовать. В урну он бросает предварительно заполненный бюллетень, а свой чистый выносит с участка и отдает руководителю.

Поэтому, если вас будут просить за вознаграждение вынести свой бюллетень, не соглашайтесь – вас пытаются впутать в схему.

Мертвые души. Технология не нова – в списки избирателей вносят имена умерших или несуществующих лиц, а затем за них голосуют. Однако в этом году ситуация особая – могут быть манипуляции с жителями временно оккупированных территорий и работниками, которые находится за границей.

Поэтому придя на участок, обратите внимание, не успел ли кто-то оставить свою подпись в списке избирателей за родственника или знакомого, который точно находится не по месту регистрации, или же за рубежом.

Вбрасывания. Опуская свой бюллетень в урну, избиратель подкладывает еще несколько заранее заполненных листов. Такие схемы используют ближе к закрытию участков – становится понятно, сколько избирателей не появилось и сколько свободных бюллетеней остается.

Исчезающие чернила и недействительные бюллетени. Будьте внимательны – в кабинки для голосований могут класть ручки, чернила которых со временем исчезают. При подсчете голосов такой бюллетень считается недействительным. Лучше приходить со своей ручкой.

Кроме того, бюллетень может быть заранее испорченым – внимательно проверьте, имеются ли на нем все подписи и нет ли дополнительных отметок.

Классический подкуп. Классическая схема, когда возле участков ходят люди, которые предлагают деньги за голос.

Однако это становится все сложнее отследить – больше не популярно передавать деньги из рук в руки, рискуя быть замеченными. Переписку ведут через месседжер, а деньги перебрасывают на карточку. В подтверждение того, что избиратель выполнил условия, он просто высылает фото своего бюллетеня “заказчику”.

Платочек. Это можно считать не отдельной махинацией, а продолжением предыдущих. Члены избирательного участка, которые задействованы в схеме, одевают аксессуар (платок, значок, брошь и пр.), который отличает их от других. Накануне закрытия участка к этому члену комиссии приходят участники схемы с любыми паспортами и голосуют за “мертвых душ” или тех, кто не пришел.

Лилия Ященко