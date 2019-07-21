Какие документы нужны, чтобы проголосовать на выборах в Верховную Раду – читайте в материале Фактов ICTV.

Чтобы проголосовать на парламентских выборах, на избирательный участок нужно прийти со следующими документами:

паспорт гражданина Украины;

временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, которые недавно получили гражданство);

военный билет (только для военнослужащих срочной службы).

Без предъявления одного из этих документов избирательная комиссия не выдаст бюллетень.

Стоит обратить внимание, что загранпаспорт подходит только для голосования за пределами Украины.

Читайте: Парламентские выборы в Украине 2019: все, что нужно знать о голосовании

Кроме того, члены избирательной комиссии не могут отказать в выдаче бюллетеня, если вы вовремя не сменили фото в паспорте или не принесли справку о месте регистрации, если пришли голосовать с ID-картой.

Бюллетени для голосования отдают избирателю после того, как он поставит свою подпись в списке избирателей и на контрольном талоне в бюллетенях.

Напомним, Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду онлайн.