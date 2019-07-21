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Факти / Україна

Які документи потрібно взяти з собою на вибори

Які документи потрібні, щоб проголосувати на виборах до Верховної Ради – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які документи потрібно взяти з собою на вибори

Щоб проголосувати на парламентських виборах, на виборчу дільницю потрібно прийти з такими документами:

  • паспорт громадянина України;
  • тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які нещодавно отримали громадянство);
  • військовий квиток (тільки для військовослужбовців строкової служби).

Без пред’явлення одного із цих документів виборча комісія не видасть бюлетень.

Варто звернути увагу, що закордонний паспорт підходить тільки для голосування за межами України.

Читайте: Парламентські вибори в Україні 2019: все, що потрібно знати про голосування

Крім того, члени виборчої комісії не можуть відмовити вам у видачі бюлетеня, якщо ви вчасно не змінили фото в паспорті або не принесли довідку про місце реєстрації, якщо прийшли голосувати з ID-карткою.

Бюлетені для голосування віддають виборцю після того, як він поставить свій підпис у списку виборців та на контрольному талоні в бюлетенях.

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за виборами до Верховної Ради онлайн.

Фото: Dreamstime

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