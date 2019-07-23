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Факты / Украина / Политика

ЦИК начала принимать первые протоколы с мокрыми печатями

Центральная избирательная комиссия начала принимать первые протоколы с мокрыми печатями с результатами парламентских выборов.

ЦИК начала принимать первые протоколы с мокрыми печатями

ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями о результатах выборов в Верховную Раду с 9.00.

Первыми протоколы доставили окружные комиссии Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областей. Представителей комиссий уже проверила охрана, после чего допустила их к сдаче.

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Подсчет голосов на выборах в Верховную Раду 2019 продолжается. ЦИК уже обработала 92,43% бюллетеней. Согласно результатам, в парламент могут пройти пять партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Напомним, Факты ICTV следят за подсчетом голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду.

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