Центральна виборча комісія почала приймати перші протоколи з мокрими печатками з результатами парламентських виборів.

ЦВК почала приймати протоколи з мокрими печатками про результати виборів до Верховної Ради з 9.00.

Першими протоколи доставили окружні комісії Дніпропетровської, Полтавської та Донецької областей. Представників комісій вже перевірила охорона, після чого допустила їх до здачі.

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Підрахунок голосів на виборах до Верховної ради 2019 триває. ЦВК вже опрацювала 92,43% бюлетенів. Відповідно до результатів, у парламент можуть пройти п’ять партій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради.